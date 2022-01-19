"Тева" заплатит 420 млн долларов за ценовой сговор в США

Израильский фармацевтический концерн "Тева" достиг внесудебного соглашения о выплате штрафа в размере 420 миллионов долларов в рамках урегулирования обвинений в сговоре цен.

"Тева" входит в число 12 производителей генерных медицинских препаратов, подозреваемых в картельном сговоре с целью координации ценовой политики в США.

Компании подозрева4ются в незаконной координации цен на 300 наименований лекарств для максимизации прибыли за счет американского потребителя.

Согласно подозрениям, координация цен осуществлялась посредством переписки по электронной почте и через приложение Whatsapp, а также на встречах руководителей компаний.

Расследование началось в 2016 году сразу в нескольких десятках штатов после того, как в 2013-2014 годах цены на лекарства-генерики резко возросли.