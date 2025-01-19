EasyJet объявила о возвращении в Израиль с 1 июня

Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet объявил, что вернется на израильские маршруты с 1 июня 2025 года, включив в летнее расписание 38 рейсов в неделю из Израиля.

Авиакомпания планирует выполнять по 8 рейсов в неделю в Лондон, по 6 рейсов в Амстердам, Женеву и Милан, по 4 – в Берлин, Базель и Ниццу.

Напомним, что авиакомпании группы Lufthansa возвращаются в Израиль с 1 февраля, а бюджетный авиаперевозчик Ryanair – с 1 апреля при условии возобновления работы 1-го терминала аэропорта Бен-Гурион.