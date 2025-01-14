Авиакомпания ITA Airways возвращается в Израиль в феврале

Итальянская авиакомпания ITA Airways возвращается в Израиль и возобновляет свои рейсы уже в начале февраля.

Как сообщает Telegram-канал "Новости авиации", для начала возобновится ежедневный рейс в Рим (аэропорт Фьюмичино). Этот рейс вылетает из аэропорта Бен-Гурион в 14:30, а рейс из Рима в Израиль вылетает в 09:10.

Ранее ITA Airways также выполняла утренний рейс, который часто использовался в качестве удобного стыковочного перелета в Северную Америку и на восток, однако этот рейс будет возобновлен позже в зависимости от спроса и ситуации в сфере безопасности.