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Экономика

Авиакомпания ITA Airways возвращается в Израиль в феврале

Авиация
время публикации: 14 января 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 19:28
Авиакомпания ITA Airways возвращается в Израиль в феврале
AP Photo/Gregorio Borgia

Итальянская авиакомпания ITA Airways возвращается в Израиль и возобновляет свои рейсы уже в начале февраля.

Как сообщает Telegram-канал "Новости авиации", для начала возобновится ежедневный рейс в Рим (аэропорт Фьюмичино). Этот рейс вылетает из аэропорта Бен-Гурион в 14:30, а рейс из Рима в Израиль вылетает в 09:10.

Ранее ITA Airways также выполняла утренний рейс, который часто использовался в качестве удобного стыковочного перелета в Северную Америку и на восток, однако этот рейс будет возобновлен позже в зависимости от спроса и ситуации в сфере безопасности.

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