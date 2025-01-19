ЕС и Мексика договорились о свободной торговле

Европейская комиссия сообщила об успешном завершении переговоров с Мексикой по новому соглашению о свободной торговле.

На текущий момент объем торговли между Мексикой и ЕС превышает 100 миллиардов долларов в год, из которых более 80 миллиардов долларов приходятся на товары, а оставшаяся часть – на услуги.

Новый договор направлен на расширение экспорта из ЕС в таких сферах как финансовые услуги и телекоммуникации, на укрепление цепочек поставок критически важного сырья и обеспечение доступа к государственным контрактам на равных условиях с местными компаниями. Соглашение также предусматривает снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, такую как сыры, птица, свинина, макаронные изделия, яблоки и джемы, а также на вино и шоколад.

Соглашение требует ратификации обеими сторонами.