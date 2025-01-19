"Исраэйр" выходит на три новых маршрута

Авиакомпания "Исраэйр" объявила о начале обслуживания трех новых маршрутов. Самолеты компании будут летать в Базель (Швейцария), Дебрецен (Венгрия) и Вильнюс (Литва).

Рейсы в Дебрецен начнутся с 24 апреля и будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, по цене от 396 долларов.

Рейсы в Вильнюс начнутся с 24 апреля и будут осуществляться два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам, по цене от 245 долларов.

Рейсы в Базель начнутся с 1 июня и будут осуществляться раз в неделю, по вторникам, по цене от 424 долларов.