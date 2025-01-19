Текущая оценка стоимости войны – 150 миллиардов шекелей

Согласно оценке министерства обороны и ЦАХАЛа, прямые расходы на войну составляют на текущий момент 150 миллиардов шекелей, сообщает "Калькалист". Таким образом средняя стоимость одного дня войны составила около 320 миллионов шекелей.

Почти треть этой суммы, 44 миллиарда шекелей, ушли на оплату 49 миллионов дней резервистской службы, отслуженных 220 тысячами резервистов.

38 миллиардов шекелей стоили боеприпасы, включая противоракеты для систем ПРО.

22 миллиарда шекелей ушло на обслуживание и эксплуатацию боевой техники, 14 миллиардов шекелей – логистику, 12 миллиардов – на оружейные системы, 9 миллиардов – на системы связи, компьютерные системы и разведку, 7 миллиардов – на строительство.

4 миллиарда шекелей ушли на реабилитацию раненых. По оценкам специалистов на реабилитацию раненых будет уходить 3-4 миллиарда шекелей в год в течение ближайшего десятилетия.