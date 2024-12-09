Правительство утвердило перевод шести миллиардов шекелей на помощь резервистам

Правительство утвердило расширение программы помощи военнослужащим-резервистам. На дополнительное финансирование программы будет перечислено шесть миллиардов шекелей.

По согласованию между министерствами финансов и обороны, в отличие от предыдущей программы, в рамках нового пакет выплаты резервистам будут дифференцированными.

Резервисты боевых частей, отслужившие более 60 дней, будут по-прежнему получать бонус в размере 133 шекеля за каждый день службы, тогда как бонус резервистам частей региональной обороны сократится до 60 шекелей за каждый день, а резервистам небоевых частей – до 40 шекелей за каждый день.

Резервисты боевых частей, отслужившие более 120 дней с начала войны, получат дополнительно субсидирование психологической помощи для себя и членов семьи в размере 80% от стоимости визита или 240 шекелей (меньшее из двух) до 15 визитов, а резервисты боевых частей с детьми до 18 лет – до 22 визитов.

Супруги резервистов боевых частей с детьми младше 14 лет, пропустившие 21 день работы и не получившие за эти дни пособие по безработице, получат одноразовую выплату в размере 4500 шекелей.

Резервистам боевых частей, во время службы сменившим место проживания, заплатят 2500 шекелей.

Резервисты боевых частей, которые прослужат более 45 дней в 2025 году, получат удвоенную выплату на домашние расходы (2500 шекелей вместо 1250 шекелей).

Те, кто служил в дни праздника Суккот и будет служить в дни Хануки, получат 500 шекелей на оплату детского лагеря на первого ребенка и по 250 шекелей – на второго и третьего (для детей до 14 лет).

Резервисты, которые прослужат более 45 дней в 2025 году, являясь родителями ребенка с инвалидностью, получат дополнительную выплату в 2500 шекелей.

Также резервистам будет предоставляться юридическая помощь на случай угрозы увольнения из-за резервистской службы.

Резервисты-студенты, которые отслужат не менее 50 дней в 2025 году, получат выплату в размере 30% годовой стоимости обучения.

Резервисты, которые отслужат более 60 дней в 2025 году, получат талон на оплату отдыха на сумму 1050-1350 шекелей (в зависимости от состава семьи), а резервисты боевых частей – на сумму 3500-4500 шекелей.

1,3 миллиарда шекелей будут выделены в фонд помощи резервистам и 30 миллионов шекелей – потребительскому клубу резервистов "Бе-Ацдаа".