Вступил в силу 18-й санкционный пакет ЕС против РФ. Список

19 июля вступил в силу 18-й санкционный пакет ЕС против Российской Федерации. Новые санкции вводятся в связи с тем, что РФ продолжает захватническую войну против Украины.

Санкции коснутся 41 структуры, 14 физлиц. В частности, они затрагивают 22 российских банка, 23 компании, вводится запрет на любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его "дочек", отмечает "Интерфакс".

Санкции введены против Т-банка, Банка "Санкт-Петербург", Банка Дом.РФ, "Яндекс-банка", Ozon Банка, "Сургутнефтегазбанка", Банка "Финам" и других. К этим банкам будет применяться запрет на проведение транзакций вместо отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT, пишет РБК.

Под санкции ЕС попали российский режиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Всего в списке 14 физлиц, среди них – граждане Китая, Индии и Ирана.

В санкционный список попали 105 танкеров: доступ в порты ЕС им будет закрыт. Также этим судам запрещено оказывать услуги.

Пакет санкций запрещает любые транзакции, связанные с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2". Также снижается потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.

Отменяется разрешение для Чехии на импорт российской нефти.

Под ограничения попали 23 российские компании, в том числе Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод спецоборудования из Подмосковья и "Научно-производственное предприятие "Рубин".

Из иностранных компаний под европейские санкции попали китайские Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в Гонконге), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry (Китай), Intershipping Services Hub Private и Nayara Energy (Индия), Redbird Corporate Services и Sapang Shipping с Маврикия, и 2Rivers PTE из Сингапура. Ограничительные меры также были введены против компаний из Азербайджана, Белоруссии и ОАЭ.

Из белорусских компаний по санкции ЕС попали государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белвнешпромсервис", научно-производственное общество с ограниченной ответственностью ОКБ ТСП, ООО "КБ Беспилотные вертолеты", ООО "Лазерные приборы и технологии".