Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против РФ

Страны Европейского Союза одобрили в пятницу, 18 июля, 18-й санкционный пакет против Российской Федерации, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", – написала Каллас в соцсети X.

Ранее в пятницу портал Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ, передает "Интерфакс".

Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета – уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Вечером 17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций против РФ.