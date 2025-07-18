Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против РФ
время публикации: 18 июля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:12
Страны Европейского Союза одобрили в пятницу, 18 июля, 18-й санкционный пакет против Российской Федерации, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", – написала Каллас в соцсети X.
Ранее в пятницу портал Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ, передает "Интерфакс".
Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета – уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза.
Вечером 17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций против РФ.
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