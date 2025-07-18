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Мир

Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против РФ

Россия
Война в Украине
Европейский Союз
время публикации: 18 июля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:12
Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против РФ
AP Photo/Michael Probst

Страны Европейского Союза одобрили в пятницу, 18 июля, 18-й санкционный пакет против Российской Федерации, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС сегодня утром одобрил один из самых сильных пакетов санкций против России", – написала Каллас в соцсети X.

Ранее в пятницу портал Euractiv со ссылкой на источник сообщил, что постпреды Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении РФ, передает "Интерфакс".

Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета – уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Вечером 17 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращает блокировать одобрение 18-го пакета санкций против РФ.

Мир
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Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против РФ