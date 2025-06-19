Bloomberg: Иран резко увеличил экспорт нефти с начала войны

С начала израильско-иранской войны Тегеран резко увеличил объемы экспорта нефти и заполнил нефтяные резервуары на острове Харк, являющемся основным нефтеналивным терминалом Ирана, сообщает Bloomberg.

В первые пять дней войны Иран экспортировал в среднем 2,23 миллиона баррелей нефти в день, что на 44% выше среднесуточного показателя.

Со ссылкой на специалистов издание сообщает, что иранцы пытаются вывезти с территории Исламской Республики как можно больше нефти. При этом танкеры не стоят у острова Харк, а подходят, загружаются и как можно скорее уходят.