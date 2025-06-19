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Экономика

Почему Тель-Авивская биржа растет с начала войны с Ираном

Биржа
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 17:50
Почему Тель-Авивская биржа растет с начала войны с Ираном
Miriam Alster/FLASH90

За пять дней войны с Ираном индекс ТА-125 Тель-Авивской биржи ценных бумаг вырос на 6%, а ТА-35 – на 5,2%, заканчивая в плюсе каждую торговую сессию.

Израильская фондовая биржа исторически устойчива к военным кризисам, однако такой рост стал неожиданностью для аналитиков и брокеров.

Основным объяснением данного феномена является тот факт, что сценарий начала войны с Ираном, многие годы закладывавшийся рынком в любую оценку израильских ценных бумаг, реализовался и больше не нуждается в оценке. Биржа – инструмент для оценки будущих сценариев, и на данный момент эти сценарии в большей степени позитивные благодаря исключительной успешности первой фазы войны.

Устранение иранской угрозы из израильских геополитических сценариев приведет к очевидному снижению экономических рисков, из-за которых рейтинговые агентства оценивают Израиль на две-три ступени ниже его реального потенциала.

При этом следует подчеркнуть, что на данный момент основными движителями роста котировок являются не институциональные инвесторы и не иностранные игроки, а те самые израильтяне, которые сейчас регулярно уходят в бомбоубежища. И переход войны в затяжную фазу сведет рост котировок на нет, а появление у Ирана ядерного оружия приведет к обвалу.

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