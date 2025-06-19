Парламент Швеции одобрил заем в 31 млрд долларов на перевооружение армии

Правительство Швеции сообщило, что все парламентские фракции дали согласие на проект массированного перевооружения шведской армии за счет займов на сумму 300 миллиардов крон (около 31 миллиарда долларов).

Проект предусматривает доведение оборонного бюджета до 3,5% к 2032 году.

"Швеция находится в очень серьезном положении с точки зрения безопасности", - заявил на специальной пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонсон, - "поэтому очень хорошо, что мы достигли широкого и долгосрочного политического соглашения об оборонных инвестициях в ближайшие годы".