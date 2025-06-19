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Экономика

Филиалы IKEA в Израиле возобновили работу в ограниченном режиме

время публикации: 19 июня 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 09:49
Филиалы IKEA в Израиле возобновили работу в ограниченном режиме
Flash90. Фото: Х.Рабинович

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA Israel объявила о возобновлении работы своих филиалов с разрешения Командования тылом.

В четверг, 19 июня, все филиалы сети начали работать в 09:00 и закроются в 18:00. В пятницу, 20 июня, все филиалы откроются в 09:00, филиал в Петах-Тикве закроется в 13:30, остальные филиалы – в 15:00.

Исключение составляет отделение в Тель-Авиве, специализирующееся исключительно на кухнях, которое останется закрытым.

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