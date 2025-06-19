Курс валют в Израиле 19 июня 2025 года: курс доллара и евро продолжает падать

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 19 июня, валютные торги завершились дополнительным снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,4% и составил 3,484 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,639% и составил 3,998 шекеля за €1.

Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние три дня на фоне успехов в войне против Ирана.