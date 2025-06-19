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Экономика

"Эль-Аль" запускает вывозные рейсы из Бангкока и Нью-Йорка, на очереди Европа

время публикации: 19 июня 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:52
"Эль-Аль" запускает вывозные рейсы из Бангкока и Нью-Йорка, на очереди Европа
Yossi Aloni/FLASH90

В ночь на пятницу, 20 июня, "Эль-Аль" выполнит два эвакуационных рейса из Нью-Йорка и один из Бангкока. На следующей неделе планируются вывозные рейсы из еще восьми городов, включая Лондон, Париж и Рим.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, "Эль-Аль" уведомила пассажиров этих рейсов о времени вылета.

Авиакомпания также сообщила, что на следующей неделе, если государство позволит это сделать, будут проведены эвакуационные рейсы из основных направлений, где находятся застрявшие пассажиры компании "Эль-Аль". В частности, речь идет о таких городах, как Лондон, Париж, Ларнака, Афины, Рим, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Бангкок.

В пятницу в Израиле приземлятся 14 вывозных рейсов "Эль-Аля", позднее компания сообщит, из каких городов и стран.

Экономика
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