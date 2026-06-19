ЦАХАЛ закупит 2000 автомобилей для старшего офицерского состава

Управление закупок ЦАХАЛа готовится к новому раунду закупки служебных лизинговых автомобилей в рамках общего рамочного тендера, начатого в прошлом году, в котором победили лизинговые компании "Альдан" и "Пери".

Закупка в текущем раунде предназначена для офицеров в званиях подполковника и полковника, а также для старших прапорщиков и гражданских служащих ЦАХАЛа.

В рамках раунда планируется закупка около 2000 семейных седанов и кроссоверов рыночной стоимостью в диапазоне от 160 до 200 тысяч шекелей.

По условиям тендера, к нему не допускаются китайские автомобили. Кроме того, упор будет сделан на экономичные и экологичные модели, главным образом – с гибридным двигателем.