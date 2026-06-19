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Экономика

Азербайджанский SOCAR начинает геологоразведку в израильских водах

Нефть и газ
Средиземное море
Азербайджан
время публикации: 19 июня 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 09:33
Азербайджанский SOCAR начинает геологоразведку в израильских водах
Министерство энергетики Израиля

В сентябре 2026 года, после четырехлетнего перерыва, возобновится активный поиск газа в эксклюзивных экономических водах Израиля в Средиземном море.

Геологоразведывательное судно, заказанное консорциумом в составе азербайджанского SOCAR, британского BP и израильского NewMed, начнет активный разведку в блоке I.

Консорциум выиграл тендер еще в октябре 2023 года, однако официально вступил в права только в марте 2025 года из-за войны.

Трехмерная сейсмическая съёмка - первый активный этап поиска газа. Она требует специализированного судна, бронирование которого происходит за месяцы вперёд. Судно должно будет в течение примерно года пройти по всей территории блока с целью выявления потенциальных газовых месторождений.

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