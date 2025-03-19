С месячной задержкой утверждена вторая каденция замглавы Банка Израиля Эндрю Абира
время публикации: 19 марта 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 09:32
Правительство Израиля утвердило решение о продлении работы заместителя председателя Банка Израиля Эндрю Абира еще на пять лет.
Первая каденция Абира истекла в феврале 2025 года и в последний месяц Банк Израиля фактически функционировал без него. В монетарной комиссии центробанка его временно замещал директор департамента рынков доктор Голан Бенита.