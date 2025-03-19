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Экономика

С месячной задержкой утверждена вторая каденция замглавы Банка Израиля Эндрю Абира

Банк Израиля
время публикации: 19 марта 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 09:32
С месячной задержкой утверждена вторая каденция замглавы Банка Израиля Эндрю Абира
Flash90. Фото: Н.Шохат

Правительство Израиля утвердило решение о продлении работы заместителя председателя Банка Израиля Эндрю Абира еще на пять лет.

Первая каденция Абира истекла в феврале 2025 года и в последний месяц Банк Израиля фактически функционировал без него. В монетарной комиссии центробанка его временно замещал директор департамента рынков доктор Голан Бенита.

Экономика
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