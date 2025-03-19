С месячной задержкой утверждена вторая каденция замглавы Банка Израиля Эндрю Абира

Правительство Израиля утвердило решение о продлении работы заместителя председателя Банка Израиля Эндрю Абира еще на пять лет.

Первая каденция Абира истекла в феврале 2025 года и в последний месяц Банк Израиля фактически функционировал без него. В монетарной комиссии центробанка его временно замещал директор департамента рынков доктор Голан Бенита.