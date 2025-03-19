СМИ: из-за технических ограничений Катар будет снабжать Сирию израильским газом

В конце минувшей недели стало известно, что Катар, заручившись согласием Вашингтона, намерен начать поставки газа новому правительству Сирии.

Согласно сообщениям, Катар будет поставлять сжиженный газ в порт Акабы, откуда он должен по газопроводу поступать в Сирию, однако, как сообщает The Marker, этот сценарий технически невыполним.

Иорданский газопровод построен таким образом, что на всем протяжении к югу от Ирбида он может поставлять газ с севера на юг, а не с юга на север. В северном направлении возможна поставка газа только начиная с Ирбида. В этом районе к иорданскому газопроводу подключается израильский, по которому Иордания получает с 2022 года газ из месторождения "Левиатан".

Поэтому фактически катарский газ будет доставляться в Акабу и оттуда по газопроводу в Египет, израильский газ в равноценном объеме будет идти в Иорданию, а оттуда в Сирию и, возможно, в Ливан, а газодобывающие компании будут производить взаимозачет поставок.