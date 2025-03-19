Минюст потребовал изменить критерии скидок на муниципальный налог с 2026 года

Офис юридического советника правительства уведомил министерство внутренних дел, что существующий механизм предоставления скидок на муниципальный налог на основании низкого дохода должен быть изменен к 2026 году.

В письме подчеркивается, что действующий механизм приводит "к экспоненциальному росту размера скидки по мере увеличения количества детей, начиная с пятого ребенка, что полностью противоречит экономической литературе".

В министерстве юстиции приняли позицию МВД, что в 2025 году изменить критерии уже невозможно.

Следует отметить, что право на скидку на муниципальный налог часто используется как критерий для предоставления других льгот и субсидий, в частности – продуктовых талонов.