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Экономика

Минюст потребовал изменить критерии скидок на муниципальный налог с 2026 года

Налоги
время публикации: 19 марта 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 11:46

Офис юридического советника правительства уведомил министерство внутренних дел, что существующий механизм предоставления скидок на муниципальный налог на основании низкого дохода должен быть изменен к 2026 году.

В письме подчеркивается, что действующий механизм приводит "к экспоненциальному росту размера скидки по мере увеличения количества детей, начиная с пятого ребенка, что полностью противоречит экономической литературе".

В министерстве юстиции приняли позицию МВД, что в 2025 году изменить критерии уже невозможно.

Следует отметить, что право на скидку на муниципальный налог часто используется как критерий для предоставления других льгот и субсидий, в частности – продуктовых талонов.

Экономика
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