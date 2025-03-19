Антимонопольное управление против слияния Pango и Gett Taxi

Антимонопольное управление вызвало на слушания компании Pango и Gett Taxi в связи со сделкой по их слиянию, выразив опасения, что сделка может привести к росту цен на рынке приложений общественного транспорта.

На слушании компаниям будет дана возможность представить свои аргументы, чтобы развеять эти опасения.

Напомним, что Pango купила Gett около года назад за 175 миллионов долларов.