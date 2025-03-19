Минэкологии завершило очистку побережья Нагарии от асбеста

Министерство экологии объявило о завершении работ по очистке от асбеста северного района Нагария и морского побережья возле завода "Эйтанит".

С загрязненной территории, которая была огорожена и закрыта для общественности с 2016 года, было вывезено на специальный полигон для захоронения около 45 000 тонн почвы, загрязненной асбестом.

Завершение работ позволит муниципалитету города увеличить протяженность городской набережной.

Стоимость работ составила 100 миллионов шекелей. В общей сложности с 2011 года на работы по зачистке почвы от асбеста в Западной Галилее потрачено 400 миллионов шекелей.