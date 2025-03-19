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Экономика

Минфин требует прекратить субсидирование покупки жилья в центре страны

Недвижимость
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 13:00
Минфин требует прекратить субсидирование покупки жилья в центре страны
Miriam Alster/FLASH90

Министерство финансов представило совету Земельного управления формат субсидий на покупку жилья, кардинально отличающийся от продвигаемого министерством строительства.

Действие последних программ ("Целевая цена", "Жилье для новосела" и т.д.), в рамках которых семьи, не владеющие недвижимостью, могли участвовать в жилищной лотерее и выиграть право на покупку квартиры с существенной скидкой от рыночной цены, истекло в конце 2024 года.

Министерство строительство предлагает возобновить лотереи с минимальными изменениями по сравнению с предыдущим форматом.

В министерстве финансов настаивают на том, чтобы города с населением более 100 000 человек и весь центр страны были исключены из программ полностью,

Кроме того, план минфина предусматривает сокращение максимального размера скидки 10% или 150000 шекелей вместо лимита в 25% и 500000 шекелей на текущий момент.

Также министерство предлагает сократить долю квартир, которые застройщик должен будет продавать со скидкой, до 15% от общего числа строящихся им квартир, увеличить долю квартир с приоритетом для резервистов с 20% до 40%.

Экономика
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