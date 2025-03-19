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Экономика

Утверждено для подачи протестов строительство нового квартала в Цфате

Недвижимость
время публикации: 19 марта 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 07:08
Утверждено для подачи протестов строительство нового квартала в Цфате
Photo by David Cohen/Flash90

Окружная комиссия по проектированию и строительству Северного округа утвердила к подаче протестов проект строительства нового квартала в Цфате на 4000 единиц жилья.

Квартал "Южные ворота Цфата" будет расположен на южных склонах города, югу от квартала Разим и к северу от 89-й трассы.

Помимо жилья в квартале предусмотрены городской парк, общественные учреждения торговые и офисные площади.

По условиям проекта, около 1000 квартир будут площадью менее 80 кв.м., 2000 квартир – площадью 80-100 кв.м. и около 1000 квартир – площадью более 120 кв.м.

Экономика
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