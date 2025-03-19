Профсоюз учителей угрожает минфину забастовочными санкциями

Председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид предупредила о начале забастовочных санкций, если министерство финансов не откажется от намерения применить к учителям снижение зарплат в общественном секторе в полном объеме.

Напомним, что, по договору с Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут Клалит"), зарплаты госслужащих в 2025 году должны быть снижены на 2,3%, а в 2026 году – на 1,2%.

Для госслужащих, которых представляет федерация, было договорено, что снижение вступит в силу с декабря 2024 года, однако профсоюз учителей и профсоюз врачей не входят в федерацию, и для применения договора к ним необходимо его утверждение Кнессетом.

В связи с затягиванием процесса утверждения госбюджета снижение зарплат у учителей и врачей может быть применено не раньше, чем в апреле, что приводит к образованию прорехи в госбюжете. Поэтому министерство планирует увеличить вычеты для учителей и врачей в 2025 году с тем, чтобы им за 9 месяцев сняли то, что должны были снять за 12 месяцев.

Бен-Давид в обращении к министерству финансов подчеркивает, что, в отличие от большинства госслужащих, для которых речь идет фактически об отсрочке в получении обещанного повышения зарплат, для учителей речь идет о реальном снижении зарплаты.

Утверждение Бен-Давид верно, поскольку учителя успели получить свои повышения зарплат в рамках коллективного трудового соглашения полностью, тогда как другие госслужащие должны были начать получать их в 2025 году.