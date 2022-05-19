"Белавиа" возобновляет полеты в Тель-Авив – девять часов с посадкой в Баку
время публикации: | последнее обновление:
Национальный авиаперевозчик Беларуси, компания "Белавиа", сообщила о возобновлении с 1 июня рейсов между Минском и Тель-Авивом. Они было прекращены 24 февраля после российского вторжения в Украину.
adv_10 incontent_1
Рейсы будут совершаться дважды в неделю. В связи с закрытием для компании воздушного пространства европейских стран и военных действий в Украине маршрут значительно удлинится, и полет будет продолжаться около девяти часов с посадкой для дозаправки в Баку.
Значительно увеличивается и стоимость билетов. В связи с этим пассажирам, купившим билеты на рейсы, которые были отменены, предлагается либо сдать их, получив деньги назад, либо обменять с доплатой.
adv_11 m_ar_1
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex