"Белавиа" возобновляет полеты в Тель-Авив – девять часов с посадкой в Баку

Национальный авиаперевозчик Беларуси, компания "Белавиа", сообщила о возобновлении с 1 июня рейсов между Минском и Тель-Авивом. Они было прекращены 24 февраля после российского вторжения в Украину.

adv_10 incontent_1

Рейсы будут совершаться дважды в неделю. В связи с закрытием для компании воздушного пространства европейских стран и военных действий в Украине маршрут значительно удлинится, и полет будет продолжаться около девяти часов с посадкой для дозаправки в Баку.

Значительно увеличивается и стоимость билетов. В связи с этим пассажирам, купившим билеты на рейсы, которые были отменены, предлагается либо сдать их, получив деньги назад, либо обменять с доплатой.