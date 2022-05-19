Проблема с реализацией прав: реформа увеличила количество получателей надбавки к пособию по старости лишь на 6000 семей

Согласно данным Ведомства национального страхования, пенсионная реформа, проведенная правительством в рамках бюджета 2022 года по инициативе партии НДИ, привела к увеличению количества одиночек и пар, получающих социальную на надбавку к пособию по старости, только на 6 тысяч человек.

В октябре 2021 года председатель финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир оценивал количество тех, кто войдет в круг получателей надбавки, в 60 тысяч человек., подавляющее большинство которых – русскоязычные пенсионеры.

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Напомним, что с с 1 января 2022 года размер социальной надбавки к пособию по старости вырос следующим образом:

- Для лиц младше 70 лет – на 562 шекеля для одиночки, на 885 шекелей для пары.

- Для лиц от 70 до 80 лет – на 567 шекелей для одиночки, на 896 шекелей для пары.

- Для лиц старше 80 лет – на 572 шекеля для одиночки, на 904 шекеля.

Кроме того, были смягчены критерии на получение надбавки, включая максимальную стоимость принадлежащего пенсионеру автомобиля, максимальный размер получаемой пенсии или заработка и т.д.

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Вместе с тем, для социальная надбавка не выплачивается автоматически. Для ее получения следует обратиться в Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми").

Следует подчеркнуть, что социальная надбавка не только дает дополнительный доход, но и право на существенный пакет льгот.

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Как сообщает "Калькалист", с начала года "Битуах Леуми" по собственной инициативе включил в число получателей соцнадбавки около 10 тысяч пенсионеров. Даже с учетом естественной убыли и повышения пенсионного возраста для женщин на 4 месяца это значит, что практически никто из тех, кто потенциально имеет право на получение социальной надбавки, не обратился в "Битуах Леуми".

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Подкомиссия Кнессета по делам пенсионеров во главе с Элиной Бардач-Яловой провела два заседания, посвященных данному вопросу. Из партии НДИ сообщили, что в ближайшее время планируется кампания, направленная на уведомление пенсионеров о необходимости проверки их права на соцнадбавку и на сопутствующие ей льготы.