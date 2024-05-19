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Пассажиры смогут расплачиваться за проезд с помощью приложений и там, где глушится сигнал GPS

время публикации: 19 мая 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 12:07
Пассажиры смогут расплачиваться за проезд с помощью приложений и там, где глушится сигнал GPS
Nati Shohat/Flash90

Министерство транспорта Израиля разработало технологическое решение, которое позволит пассажирам общественного транспорта платить за проезд с помощью мобильных приложений даже там, где глушится сигнал программ-навигаторов.

С начала Войны железных мечей ЦАХАЛ блокирует сигнал GPS на севере Израиля. Периодически такая блокировка действует и в других районах страны. В результате у многих пассажиров списывалась неверная плата за проезд или им вообще не удавалось заплатить.

На первом этапе разработка поможет расплачиваться только пассажирам, пользующимся приложениями Pango и Moovit, однако уже в ближайшие дни, сообщает минтранс, ее действие распространиться и на пользователей HopOn.

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