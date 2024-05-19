Пассажиры смогут расплачиваться за проезд с помощью приложений и там, где глушится сигнал GPS

Министерство транспорта Израиля разработало технологическое решение, которое позволит пассажирам общественного транспорта платить за проезд с помощью мобильных приложений даже там, где глушится сигнал программ-навигаторов.

С начала Войны железных мечей ЦАХАЛ блокирует сигнал GPS на севере Израиля. Периодически такая блокировка действует и в других районах страны. В результате у многих пассажиров списывалась неверная плата за проезд или им вообще не удавалось заплатить.

На первом этапе разработка поможет расплачиваться только пассажирам, пользующимся приложениями Pango и Moovit, однако уже в ближайшие дни, сообщает минтранс, ее действие распространиться и на пользователей HopOn.