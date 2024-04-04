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Израиль

Из-за создания помех в центре Израиля навигаторы показывают скопление израильтян в аэропорту Бейрута

время публикации: 04 апреля 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 10:41
Из-за создания помех в центре Израиля навигаторы показывают скопление израильтян в аэропорту Бейрута
Фото NEWSru.co.il

Жители центральных районов Израиля сообщают об искажении показаний навигационных приложений, таких как Waze или Moovit, показывающих, что они находятся в аэропорту Бейрута.

Судя по всему, речь идет о включении израильскими службами безопасности систем, вводящих в заблуждение приборы GPS, из-за угрозы ракетных атак со стороны Ирана.

В последние месяцы жители севера страны были вынуждены вернуться к использованию карт и дорожных атласов. Судя по всему, в центральных районах страны также стоит запастись атласом и убедиться, что молодежь, начавшая водить автомобиль после появления Waze, умеет им пользоваться.

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