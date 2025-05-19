Правительство продвигает строительство двух новых поселков в Галилее

Министерство строительства и жилищного хозяйства представило членам правительства черновик решения о строительстве двух новых поселков в Верхней и в Нижней Галилее.

Один населенный пункт предлагается построить в региональном совете Мевоот-Хермон в Верхней Галилее, между Кирьят-Шмоной и Рош-Пиной.

Второй населенный пункт планируется возвести между перекрестком Голани и Кфар-Табором, в районе школы "Кадури".

Руководство региональных советов приветствовало данную инициативу, тогда как природоохранные организации выступают против нее.

Следует отметить, что на данный момент речь идет о первичном проектировании, бюджет которого составит 4 миллиона шекелей.