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Экономика

LOT снова откладывает возвращение в Израиль

Авиация
время публикации: 19 мая 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 12:01
LOT снова откладывает возвращение в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Польская авиакомпания LOT не торопится возобновлять полеты в Израиль и продлила отмену рейсов до 2 июня включительно.

На этой неделе возобновили полеты авиакомпании WizzAir и Air Europa. В понедельник, 19 мая, возобновляет полеты греческая авиакомпания Aegean.

Если не будет принято иного решения в последний момент, 20 мая должны возобновить полеты Air France, Air Baltic, Transavia и Delta.

Группа Lufthansa вернется не раньше 25 мая, Iberia – не раньше 31 мая, Ryanair – не раньше 4 июня, United – 12 июня, British Airways – 14 июня, EasyJet – не раньше июля, Air Canada – не раньше 8 сентября.

Экономика
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