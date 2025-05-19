LOT снова откладывает возвращение в Израиль

Польская авиакомпания LOT не торопится возобновлять полеты в Израиль и продлила отмену рейсов до 2 июня включительно.

На этой неделе возобновили полеты авиакомпании WizzAir и Air Europa. В понедельник, 19 мая, возобновляет полеты греческая авиакомпания Aegean.

Если не будет принято иного решения в последний момент, 20 мая должны возобновить полеты Air France, Air Baltic, Transavia и Delta.

Группа Lufthansa вернется не раньше 25 мая, Iberia – не раньше 31 мая, Ryanair – не раньше 4 июня, United – 12 июня, British Airways – 14 июня, EasyJet – не раньше июля, Air Canada – не раньше 8 сентября.