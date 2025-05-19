Суд запретил краткосрочную аренду пентхаусов в Хадере: "Все, что не разрешено – запрещено"

Хайфский окружной суд отклонил апелляцию владельцев двух пентхаусов в Хадере на решение суда по муниципальным вопросам, запретившего им сдавать жилую недвижимость в краткосрочную аренду.

Владельцы пентхаусов утверждали, что в Израиле нет четкого законодательства, регулирующего порядок сдачи жилья в краткосрочную аренду, а потому должен действовать принцип "все, что не запрещено – разрешено".

Однако Окружной суд постановил, что в отсутствие государственной регуляции муниципалитет вправе принять решение, что краткосрочная аренда жилья противоречит предназначению недвижимости и условиям разрешения на строительство. В постановлении также подчеркивается, что судебная система исходит из принципа "все, что не разрешено – запрещено", и отклоняется позиция, согласно которой израильское законодательство в сфере проектирования и строительства является устаревшим и не соответствующим реальности.