x
19 мая 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 12:59
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд запретил краткосрочную аренду пентхаусов в Хадере: "Все, что не разрешено – запрещено"

Недвижимость
Судебные решения
Туризм
время публикации: 19 мая 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 11:43
Суд запретил краткосрочную аренду пентхаусов в Хадере: "Все, что не разрешено – запрещено"
Wikipedia.org. Фото: Alexander Yampolsky from Ekaterinburg, Russia

Хайфский окружной суд отклонил апелляцию владельцев двух пентхаусов в Хадере на решение суда по муниципальным вопросам, запретившего им сдавать жилую недвижимость в краткосрочную аренду.

Владельцы пентхаусов утверждали, что в Израиле нет четкого законодательства, регулирующего порядок сдачи жилья в краткосрочную аренду, а потому должен действовать принцип "все, что не запрещено – разрешено".

Однако Окружной суд постановил, что в отсутствие государственной регуляции муниципалитет вправе принять решение, что краткосрочная аренда жилья противоречит предназначению недвижимости и условиям разрешения на строительство. В постановлении также подчеркивается, что судебная система исходит из принципа "все, что не разрешено – запрещено", и отклоняется позиция, согласно которой израильское законодательство в сфере проектирования и строительства является устаревшим и не соответствующим реальности.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 ноября 2024

Суд запретил владельцам пентхауза в Хадере сдавать его отдыхающим