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Экономика

Мэрия Раананы рекомендовала банкам и покупателям "не приближаться" к жилищному проекту "Кфар-Батья"

Недвижимость
время публикации: 19 мая 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 08:51
Мэрия Раананы рекомендовала банкам и покупателям "не приближаться" к жилищному проекту "Кфар-Батья"
Michael GiladiFlash90

Суд отклонил иск мэрии Раананы с требованием заморозить продвижение жилищного проекта, продвигаемого образовательным НКО АМИТ на землях молодежной деревни Кфар-Батья.

Проект был согласована в 2022 году, однако в 2024 году мэрия Раананы потребовала отменить его, утверждая, что количество единиц жилья в нем выросло вдвое по сравнению с первоначальным значением.

После того, как суд отклонил иск, мэрия опубликовала в СМИ объявление, в котором предупредило банки, строительных подрядчиков и потенциальных покупателей, что вкладывая деньги в проект в Кфар-Батье, они рискуют потерять их.

"Мэрия Раананы подчеркивает, что если формат проекта не будет изменен, она не будет проводить работы по благоустройству и предоставлять ему услуги, поэтому его будет невозможно реализовать", - говорится в предупреждении.

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