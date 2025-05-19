Уровень жизни в Израиле вернулся к 2022 году

Согласно данным центрального статистического бюро, в первом квартале 2025 года темпы роста израильской экономики составили 3,4% в годовом исчислении, очень близко к последнему прогнозу Банка Израиля (3,5%).

ВВП на душу населения (показатель уровня жизни) вырос на 2,2% и вернулся к показателю 2022 года ($42000) после резкого падения до $40000, последовавшего в 2024 году.

ВВП бизнес-сектора вырос за первый квартал на 4,4%. Объем экспорта вырос на 6,2% в годовом исчислении (за вычетом алмазов и стартапов). Экспорт товаров снизился на 1,4% (за вычетом алмазов), экспорт услуг вырос на 10,5% (за вычетом стартапов и туризма).

Уровень частного потребления на душу населения снизился на 66,5% в годовом исчислении, в первую очередь – из-за переноса части крупных покупок (автомобилей, бытовых электроприборов и т.д) на последний квартал 2024 года в связи с ожидавшимся повышением налогов.

Потребление товаров полудлительного спроса (мебель, электротовары, одежда, обувь, инструменты и т.д.) снизилось на 21,4% в годовом исчислении.