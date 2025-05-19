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Экономика

Гендиректор Ryanair о полетах в Израиль: "Мы начинаем терять терпение"

Авиация
Туризм
время публикации: 19 мая 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 20:24
Гендиректор Ryanair о полетах в Израиль: "Мы начинаем терять терпение"
Moshe Shai/FLASH90

Генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл Олири заявил, что его компания "теряет терпение" касательно ситуации с полетами в аэропорт имени Бен-Гуриона.

По словам Олири, руководство компании рассматривает возможность перенаправления самолетов, обслуживающих израильское направление, на другие маршруты.

Напомним, что Ryanair, прекратившая летать в Израиль с начала войны, возобновила полеты в апреле 2025 года, и снова прекратила их после падения йеменской ракеты возле аэропорта имени Бен-Гуриона.

На текущий момент полеты авиакомпании отменены до 4 июня.

Экономика
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