Гендиректор Ryanair о полетах в Израиль: "Мы начинаем терять терпение"

Генеральный директор ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл Олири заявил, что его компания "теряет терпение" касательно ситуации с полетами в аэропорт имени Бен-Гуриона.

По словам Олири, руководство компании рассматривает возможность перенаправления самолетов, обслуживающих израильское направление, на другие маршруты.

Напомним, что Ryanair, прекратившая летать в Израиль с начала войны, возобновила полеты в апреле 2025 года, и снова прекратила их после падения йеменской ракеты возле аэропорта имени Бен-Гуриона.

На текущий момент полеты авиакомпании отменены до 4 июня.