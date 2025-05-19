Число свободных рабочих мест в экономике снизилось в апреле на 2,9%

Количество вакантных рабочих мест в апреле составило 135355, что на 2,9% меньше по сравнению с мартом. Доля вакантных ставок от общего числа рабочих мест снизилась с 4,33% в марте до 4,19% в апреле, сообщает в понедельник, 19 мая, Центральное статистическое бюро.

Количество вакансий для инженеров составило в апреле 10860 по всей стране, что на 4% больше, чем в марте. Количество свободных ставок для разработчиков программного обеспечения составило 7008 (рост на 2% в сравнении с мартом).

Количество вакансий для работников сферы продаж, включая торговых агентов и представителей, помощников продавцов и продавцов в магазинах и торговых сетях, снизилось в сравнении с мартом на 2% и составило 12151. Количество свободных ставок для официантов и барменов снизилось в сравнении с мартом на 5% и составило 8599.

В сфере телефонного маркетинга и продаж количество ставок снизилось на 1% до 3281, в сфере ухода за пожилыми и немощными в апреле было 4772 свободные ставки, что на 4% меньше, чем в марте.

На 34% выросло количество вакантных рабочих мест для сетевых техников, составив 321. Количество свободных ставок для охранников осталось неизменным – 4507.