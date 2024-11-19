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Экономика

"Исраэйр" и "Аркия" получили разрешение на обслуживание маршрутов в США

время публикации: 19 ноября 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 21:50
"Исраэйр" и "Аркия" получили разрешение на обслуживание маршрутов в США
Tomer Neuberg/Flash90

Израильские авиакомпании "Исраэйр" и "Аркия" получили разрешение американских властей на осуществление прямых авиарейсов между Израилем и США.

Согласно плану, израильские авиакомпании, не располагающие необходимым для этого авиапарком, арендуют самолеты вместе с экипажами у европейских авиакомпаний, и будут осуществлять до 10 рейсов в неделю на двоих.

Вместе с тем, на данный момент не ясно, как будет решаться проблема с нежеланием иностранных экипажей ночевать в Израиле.

Экономика
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