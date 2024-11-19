"Исраэйр" и "Аркия" получили разрешение на обслуживание маршрутов в США

Израильские авиакомпании "Исраэйр" и "Аркия" получили разрешение американских властей на осуществление прямых авиарейсов между Израилем и США.

Согласно плану, израильские авиакомпании, не располагающие необходимым для этого авиапарком, арендуют самолеты вместе с экипажами у европейских авиакомпаний, и будут осуществлять до 10 рейсов в неделю на двоих.

Вместе с тем, на данный момент не ясно, как будет решаться проблема с нежеланием иностранных экипажей ночевать в Израиле.