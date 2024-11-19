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Экономика

"Гистадрут" и минфин согласовали пакет бюджетных мер, касающихся прав работников

Бюджет
Профсоюзы
Минфин
время публикации: 19 ноября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 21:29
"Гистадрут" и минфин согласовали пакет бюджетных мер, касающихся прав работников
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич и председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид объявили о завершении согласования пакета мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год, затрагивающих интересы работников.

Все повышения зарплат, предусмотренные коллективным трудовым соглашением для общественного сектора от июля 2023 года, останутся в силе. То есть зарплаты работников вырастут на 2% в декабре 2024 года, на 1,5% в апреле 2025 года и на 1,5% в апреле 2026 года.

Вместе с тем, в период с декабря 2024 года по декабрь 2025 года из зарплат будет осуществлен вычет 2,29%, а с января 2026 года по декабрь 2026 года – вычет 1,2%. Социальные отчисления будут осуществляться из полной зарплаты, без учета временного вычета.

В 2025 году всем работникам общественного и частного сектора будет вычтен один день оздоровительных. При этом размер оздоровительных индексироваться не будет.

Предусмотренный законом последний этап увеличения налоговой льготы на пенсионные отчисления работников будет заморожен на один год, а не отменен.

Все другие инициативы минфина, касающиеся фондов повышения квалификации и бюджетных пенсий, отменены.

Кроме того, работники общественного сектора, представленные Всеобщей федерацией профсоюзов (то есть за исключением учителей и врачей, представленных независимыми профсоюзами), получат по 4 дополнительных выходных дня в 2025 и 2026 годах, которые будут скоординированы со школьными каникулами.

Экономика
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