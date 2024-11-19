Минюст США намерен заставить Google продать Chrome

Министерство юстиции США планирует потребовать от Google продать свой браузер Chrome, чтобы ослабить доминирование корпорации на рынке онлайн-рекламы, сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день Google Chrome контролирует 65% мирового рынка браузеров. Safari от Apple занимает второе место с 21%. Chrome является ключевым активом Google для сбора пользовательских данных и продажи онлайн-рекламы.

В минюсте отказались от более радикального требования о продаже операционной системы Android для смартфонов, однако не исключают других ограничительных шагов в данной сфере.

В частности, рассматривается возможность разделения между Android и другими продуктами Google, такими как поисковая система и Google Play Mobile.

Кроме того, корпорацию могут обязать предоставить сайтам более широкие возможности для ограничения использования их контента продуктами искусственного интеллекта Google.

Публикация окончательного проекта антимонопольных шагов против Google ожидается в следующую среду.