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Экономика

Распределены квоты на импорт дешевых томатных консервов, мороженого горошка и виноградного сока

Налоги
Потребление
Мин.экономики
время публикации: 19 ноября 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 11:17
Распределены квоты на импорт дешевых томатных консервов, мороженого горошка и виноградного сока
Hassan Jedi/Flash90

Министерство экономики объявило победителей тендеров на беспошлинный импорт мороженых овощей, консервированных мелконарезанных помидоров и виноградного сока.

Сеть "Рами Леви" и компания "Томер Йеву ве-Шивук" получили право импортировать без пошлины 80 тонн консервированных мелконарезанных помидоров при условии, что будут продавать их по цене не больше 9 шекелей ("Томер") или 9,6 шекеля ("Рами Леви") за три 400-граммовые банки.

На текущий момент средняя цена трех банок составляет около 14 шекелей, колеблясь в зависимости от производителя и сети в интервале от 8,5 до 27 шекелей.

872 тонны мороженого зеленого горошка будут беспошлинно импортировать сети "Мишнат Йосеф" (6,4 шекеля за 800-граммовый пакет), "Ошер Ад" (7,9 шекеля) и компания "Вилифуд" (8 шекелей). На текущий момент пакет горошка продается в диапазоне от 10 до 24 шекелей.

Мороженую фасоль будут импортировать "Ошер Ад" (6,4 шекеля за 800 граммов) и "Вилифуд" (7,2 шекеля).

Виноградный сок беспошлинно будет импортировать сеть "Рами Леви", обязавшаяся продавать его по 10 шекелей за литровую бутылку.

Не были реализованы тендеры на импорт вина из США, вермута из Европы и замороженного шпината.

Экономика
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