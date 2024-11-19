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Экономика

Пяти израильским городам добавят еще одну должность заммэра

Муниципалитеты
Ликуд
время публикации: 19 ноября 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 09:21
Пяти израильским городам добавят еще одну должность заммэра
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект депутата Эли Далаля ("Ликуд"), снижающий планку для назначения второго заместителя мэра на полную ставку.

Если до сих пор право на второго заммэра имели города с населением более 150 тысяч человек, законопроект предусматривает снижение планки до 100 тысяч человек.

В случае утверждения законопроекта второго заммэра на зарплате (могут быть также заместители мэра без зарплаты) получат жители Бат-Яма, Герцлии, Хадеры, Модиина и Кфар-Сабы.

В обозримом будущем к ним присоединятся Лод, Модиин-Илит, Рахат, Рамле и Раанана, население которых превышает 80 тысяч человек.

Экономика
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