Обложение налогом накапливаемой прибыли в "компаниях-кошельках" утверждено в первом чтении
время публикации: 19 ноября 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 07:50
Кнессет утвердил в первом чтении законопроект, предусматривающий обложение налогом в 2% нераспределенной прибыли, не задействованной в основной деятельности компании.
Законопроект направлен на сокращение налоговых лазеек, используемых компаниями, контролируемыми физическими лицами (так называемые "компании-кошельки") и холдинговыми структурами.
За законопроект, являющийся частью Закона о государственном регулировании, проголосовали 50 депутатов, против – 42 депутата. Законопроект передан для дальнейшего рассмотрения в финансовую комиссию Кнессета.