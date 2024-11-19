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Экономика

Обложение налогом накапливаемой прибыли в "компаниях-кошельках" утверждено в первом чтении

Кнессет
Налоги
время публикации: 19 ноября 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 07:50
Обложение налогом накапливаемой прибыли в "компаниях-кошельках" утверждено в первом чтении
Flash90

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект, предусматривающий обложение налогом в 2% нераспределенной прибыли, не задействованной в основной деятельности компании.

Законопроект направлен на сокращение налоговых лазеек, используемых компаниями, контролируемыми физическими лицами (так называемые "компании-кошельки") и холдинговыми структурами.

За законопроект, являющийся частью Закона о государственном регулировании, проголосовали 50 депутатов, против – 42 депутата. Законопроект передан для дальнейшего рассмотрения в финансовую комиссию Кнессета.

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