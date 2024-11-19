Обложение налогом накапливаемой прибыли в "компаниях-кошельках" утверждено в первом чтении

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект, предусматривающий обложение налогом в 2% нераспределенной прибыли, не задействованной в основной деятельности компании.

Законопроект направлен на сокращение налоговых лазеек, используемых компаниями, контролируемыми физическими лицами (так называемые "компании-кошельки") и холдинговыми структурами.

За законопроект, являющийся частью Закона о государственном регулировании, проголосовали 50 депутатов, против – 42 депутата. Законопроект передан для дальнейшего рассмотрения в финансовую комиссию Кнессета.