Цены на авиабилеты и ипотека, судьба Intel Israel и шансы на реформы. Экономический обзор за неделю

Ошибка аналитиков с прогнозом по инфляции в Израиле становится системной. Intel Israel ухудшает условия труда, но не торопится с увольнениями. Минфин попытается включить в проект государственного бюджета две реформы.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

О влиянии ценовой политики "Эль-Аля" на выплаты по ипотеке

ЕЦБ снизил учетную ставку второй раз за три месяца на 0,25%, Federal Reserve снизил учетную ставку впервые за несколько лет и сразу на 0,5%. Начали постепенный процесс снижения учетной ставки Банк Англии и центральный банк Швейцарии.

Увы, но Банк Израиля на текущий момент не может позволить себе начать процесс снижения учетной ставки, а некоторые аналитики не исключают, что ее придется повышать, чтобы сдержать инфляцию, достигшую уже 3,6%

Если описывать причины скачка инфляции в августе двумя словами, то этими словами будут "помидоры" и "авиабилеты". Если же раскрыть тему более основательно, на август пришлись пик "помидорного кризиса", когда важная составляющая израильской продуктовой корзины подорожала на 37,3%, и практически полная остановка авиасообщения, почти на месяц оставившая связь Израиля с большей частью внешнего мира в руках авиакомпании "Эль-Аль". И флагман израильской авиации не постеснялся использовать ситуацию по максимуму, взвинтив цены на свои услуги.

На два этих пункта пришлись 0,5% из 0,9% роста индекса цен в августе, тогда как аналитики прогнозировали рост индекса цен в последний месяц лета на 0,5%. Промах аналитиков, похоже, становится системным. В мае-июне этого года уже имел место такой же сценарий, когда аналитики дважды промахнулись с прогнозом из-за цен на авиабилеты. Тогда же выяснилось, что с этого года ЦСБ изменил механизм измерения цен на авиабилеты, перейдя от опроса авиакомпаний к прямым проверкам цен на билеты в интернете, что привело к увеличению сезонных колебаний данного пункта индекса цен в 5 раз. Если по старой методологии колебание между пиковым сезоном и межсезоньем составляло 4%, то по новой достигает 20%, и это без учета колебаний курса доллара.

Уже в июне говорилось, что в августе и в октябре следует ожидать резкого роста значения этого пункта. С августом аналитики в итоге все равно промахнулись. Посмотрим, будут ли внесены коррективы в прогнозы на октябрь.

Очевидно, что при публикации индекса цен за сентябрь снижение цен на помидоры и на авиабилеты в сентябре в определенной степени компенсирует августовский скачок (хотя после "дня взорванных пейджеров" в Ливане некоторые европейские авиакомпании поспешили снова отменить полеты). Но этого будет недостаточно, чтобы обеспечить Банку Израиля стабильную базу для снижения учетной ставки. Тем более, что помимо этих скачков достаточно упорно растет и стоимость аренды жилья, также оказывающая значительное влияние на индекс цен. Не стоит забывать, что в январе на 1% вырастут практически все цены (повышение НДС), что также подогреет инфляцию. Поэтому израильтяне продолжат дорого платить за свои ипотечные ссуды и другие кредиты. На текущий момент рынок закладывает в цены не более одного снижения учетной ставки в ближайшие 12 месяцев. В самом центробанке прогнозируют первое снижение учетной ставки не ранее середины 2025 года.

О судьбе Intel Israel

Проблемы корпорации Intel, теряющей позиции на глобальном рынке разработки и производства чипов, очевидным образом остаются в центре внимания израильских экономических СМИ, в последние месяцы активно обсуждающих важный вопрос – в какой степени объявленные корпорацией массовые увольнения отразятся на ее израильской "дочке".

Пока что в Intel Israel с увольнениями стараются не торопиться, продвигая другие меры по сокращению расходов. Сначала было объявлено о прекращении контрактов по предоставлению работникам лизинговых автомобилей. Затем был закрыт стартап-акселератор корпорации. Следующим шагом стала отмена оплаты телефонных счетов. Говорят, что обсуждается замена дорогих кофемашин на более простые и существенное сокращение расходов на "буфет".

Поможет ли это избежать увольнений? Вряд ли. Но скорее всего позволит существенно уменьшить их масштабы. Изначально прогнозировалось увольнение около 1500 из 12 тысяч израильских работников Intel (в общей сложности планируется сокращение 17000 работников по всему миру). Текущие оценки говорят об увольнении приблизительно 1000 работников в Израиле. Однако стоит отметить, что Intel Israel практически полностью занимается "профильными" аспектами деятельности глобальной корпорации, тогда как первыми "под нож" пойдут непрофильные активы.

Более того, сейчас, когда стало известно, что строящийся новый завод в Кирьят-Гате не подпадает под планы замораживания и отмены (пострадают проекты в Польше, Германии, Малайзии, а также, возможно, в Огайо), можно с достаточной долей уверенности говорить, что израильский штат Intel сократится не более, чем на несколько сотен человек. Скорее всего мы узнаем об этом не раньше, чем после осенних праздников, поскольку у руководства есть время до конца года, чтобы определиться. И государству (в лице министерства труда и министерства науки) стоит использовать это время, чтобы озаботиться вопросом помощи работникам, которые будут уволены с производства в Кирьят-Гате, потому что им найти новую работу будет сложнее, чем разработчикам из центров Intel в Хайфе и в Петах-Тикве.

Состояние Intel волнует в Израиле не только собственно работников корпорации. Intel Israel – и крупнейший негосударственный работодатель в стране, и крупнейший экспортер. Помимо 11,5 тысяч работников в прямом найме, Intel Israel обеспечивает работой около 42 тысяч работников опосредованно, и в одиночку отвечает за 5,5% экспорта израильского хайтека. Последние новости о подписании нового соглашения с Amazon, о выделении производства чипов в дочернюю компанию и о получении 3-миллиардного гранта от Пентагона были с оптимизмом восприняты инвесторами, однако будет ли их достаточно, чтобы компания, имеющая глубокую историческую связь с Израилем (о которой руководство компании раз за разом напоминает), смогла выйти из кризиса?

О шансах на реформы

Представляя план утверждения государственного бюджета на 2025 год министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что из-за нехватки времени сопутствующий пакет реформ будет минимальным, если вообще будет. За последние две недели обозначились две реформы, которые министерство финансов все-таки попытается провести.

Неделю назад издание "Глобс" сообщило, что министр транспорта Мири Регев внезапно изменила многолетнюю позицию минтранса и дала согласие на продвижение идеи создания региональных транспортных управлений.

Идея, продвигаемая специалистами еще с 2007 года, предусматривает создание промежуточного органа власти между министерством транспорта и муниципалитетами, который будет отвечать за развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта на уровне региона, забрав часть полномочий с обеих сторон.

Этот шаг позволит, с одной стороны, избавить транспортную инфраструктуру от микроменеджмента со стороны минтранса, а с другой – от шантажа и "эгоизма" муниципалитетов, игнорирующих интересы своих непосредственных соседей в региональных проектах.

На первом этапе планируется создание региональных транспортных управлений для Тель-Авивской и Иерусалимской агломераций. Вопрос, сможет ли действующее правительство преодолеть давление со стороны мэров десятков городов.

Еще одна реформа, которую минфин намерен продвигать, фактически призвана исправить то, что сделало действующее правительство полтора года назад. В рамках закона о государственном регулировании минфин попытается собрать вместе разбросанные по разным министерствам и ведомствам структуры, отвечающие за сферу трудоустройства и профессиональной подготовки.

На данный момент этим вопросом занимаются приблизительно все, от муниципалитетов и Ведомства национального страхования, до министерства экономики и министерства алии и интеграции. Последняя попытка этой реформы была предпринята предыдущим правительством в 2022 году, однако то правительство ее закончить не успело, а действующее правительство в процессе формирования коалиции еще больше раздробило ответственность за сферу занятости.

Однако, чтобы добиться успеха, министерству финансов придется договариваться с министром экономики Ниром Баркатом ("Ликуд"), министром труда Йоавом Бен-Цуром (ШАС), министром социального обеспечения Яаковом Марги (ШАС), а заодно с профсоюзом госслужащих, под эгидой которого находится государственная служба трудоустройства, и с руководством Ведомства национального страхования, и каждая из этих структур имеет свое мнение об участии государства в трудоустройстве граждан.