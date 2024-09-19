Германия опровергает сообщения о приостановке экспорта оружия в Израиль

Правительство Германии опровергло сообщение о приостановке выдачи разрешений на экспорт оружия в Израиль.

"Запрета на экспорт оружия в Израиль нет и не будет", – заявил представитель министерства экономики агентству DPA, добавив, что каждый конкретный случай рассматривается правительством отдельно, с учетом ситуации. "При рассмотрении каждого отдельного случая учитывается текущая ситуация, включая нападения ХАМАСа и "Хизбаллы" на Израиль, а также ход операции в Газе", – сказал представитель министерства финансов.

Израильский телеканал "Кешет-12" передал, что новостной службе удалось получить комментарии от пресс-службы правительства Германии, и там назвали сообщение Reuters о приостановке экспорта ошибочным.

Ранее агентство Reuters написало, что выдача новых лицензий на экспорт вооружений в Израиль приостановлена в связи с юридическими сложностями. В частности, министерство экономики ждет решения суда по двум искам, в которых утверждается, что экспорт оружия из Германии в Израиль нарушает гуманитарное право. Reuters также приводит статистику, свидетельствующую о резком сокращении объемов экспорта в Израиль в текущем году.