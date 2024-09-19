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Экономика

Подписан договор об улучшении условий труда в службе безопасности аэропортов

время публикации: 19 сентября 2024 г., 09:05 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 09:05
Подписан договор об улучшении условий труда в службе безопасности аэропортов
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") и израильское управление аэропортов подписали новый коллективный трудовой договор, предусматривающий улучшение условий труда сотрудников службы безопасности в аэропортах и на пограничных переходах.

Договор будет действовать до 2027 года и будет распространяться также на временных работников.

В рамках договора предусмотрено повышение базовой зарплаты и увеличение ежемесячных выплат. Кроме того, все работники получат одноразовую выплату в размере 6000 шекелей.

Также предусмотрены премии за отсутствие пропусков работы и за ношение оружия. Работники пограничного перехода "Алленби" получат дополнительную надбавку.

После двух лет работы все работники служб безопасности получат право на отчисления в фонд повышения квалификации в размере 7,5% от зарплаты.

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