Элитный китайский университет закрыл свой кампус в Израиле

Китайский университет UIBE (международный университет бизнеса и экономики), базирующийся в Пекине и входящий в число ведущих вузов Китая, прекратил действие своей программы обучения в Израиле, открытой 4 года назад.

Израильский филиал UIBE успел выпустить один выпуск студентов, второй выпуск будет заканчивать обучение в Китае.

В рамках программы обучения, стоимость которой составляла 34 тысячи шекелей в год, израильские и китайские студенты вместе проходили обучение на первую академическую степень по менеджменту по китайской программе.

В штат филиала входили шесть китайских профессоров, две учительницы китайского и пять израильских докторов наук. Возглавлял филиал бывший посол Израиля в Китае Матан Вильнаи.

Программа обучения была признана израильским советом высшего образования и уже получила разрешение на строительство собственного кампуса. По словам Вильнаи, решение о закрытии филиала было принято Пекином по политическим соображениям в связи с ухудшением отношений с Израилем.