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Playtika покупает израильский стартап Superplay за $700 млн

время публикации: 19 сентября 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 07:07
Playtika покупает израильский стартап Superplay за $700 млн
Wikipedia. Фото: Давид Шай

Израильский разработчик компьютерных игр Playtika сообщает о покупке израильского стартапа Superplay, специализирующегося на разработке игр для смартфонов. Стоимость сделки – 700 миллионов долларов, однако при определенных условиях она может в течение трех лет достичь 1,25 миллиарда долларов.

Superplay был основан в 2019 году выходцами из Playtika Гиладом Альмогом и Эялем Нецером.

Напомним, что в 2019 году Playtika купила финскую компанию Seriously, в 2022 году – израильскую компанию JustPlay, в 2023 году – портфель игр Youda Games у компании Azerion и компанию Innplay Labs.

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