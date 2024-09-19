Playtika покупает израильский стартап Superplay за $700 млн

Израильский разработчик компьютерных игр Playtika сообщает о покупке израильского стартапа Superplay, специализирующегося на разработке игр для смартфонов. Стоимость сделки – 700 миллионов долларов, однако при определенных условиях она может в течение трех лет достичь 1,25 миллиарда долларов.

Superplay был основан в 2019 году выходцами из Playtika Гиладом Альмогом и Эялем Нецером.

Напомним, что в 2019 году Playtika купила финскую компанию Seriously, в 2022 году – израильскую компанию JustPlay, в 2023 году – портфель игр Youda Games у компании Azerion и компанию Innplay Labs.