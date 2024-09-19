"Тнува" сокращает производство молока в полиэтиленовых пакетах

Компания "Тнува", являющаяся монополистом на рынке молочных продуктов в Израиле, закрыла одну из двух оставшихся линий по производству молока в полиэтиленовых пакетах, сообщает портал Ynet.

Речь идет о самом дешевом варианте покупки молока в Израиле. Пакет молока с жирностью 3% стоит не более 6,21 шекеля, тогда как цена картонной коробки молока той же жирности – не более 7,11 шекеля.

Напомним, что цены на пакеты и картонные коробки молока жирностью 1% и 3% и емкостью 1 литр контролируются государством. Ранее компания "Тара" практически полностью ушла с рынка молочных продуктов, цены на которые контролируются государством, и в том числе прекратила выпуск пакетов молока. Компания "Махлевот Рамат а-Голан" изначально не выпускала пакеты с молоком.

В "Тнуве" утверждают, что со времен пандемии ситуация на рынке изменилась и привела к сокращению спроса на полиэтиленовые пакеты молока.