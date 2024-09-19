Пшеница в пустыне: минсельхоз вложит 500 млн шек в снижение зависимости Израиля от импорта зерновых

Министерство сельского хозяйства Израиля анонсировало стратегический план по снижению зависимости страны от импорта пшеницы путем увеличения объемов выращивания израильских сортов.

В рамках согласованного с министерствами финансов и энергетики плана, в реализацию которого планируется вложить 500 миллионов шекелей, будет существенно увеличена поставка очищенных и пригодных для сельского хозяйства сточных вод из центральных районов страны в Негев.

К 2050 году планируется увеличить поставки сельскохозяйственной воды на 270 миллионов кубометров в год. При этом упор будет делаться на районы, пригодные для выращивания пшеницы.

Цель проекта – увеличение доли местных зерновых в потребительской корзине с 10% до 30%.

Напомним, что месяц назад был утвержден проект государственной компании по управлению водным хозяйством "Мекорот", предусматривающий прокладку нового водовода к населенным пунктам, прилегающим к сектору Газы.

Стоимость проекта – 400-500 миллионов шекелей, запланированный срок окончания работ – 2030 год. На 30-километровом участке будут проложены три трубы диаметром 2,5 метра для питьевой и для очищенной воды для сельскохозяйственных нужд

Новый водовод позволит более чем удвоить объемы воды, которое смогут получать жители и фермеры Западного Негева, со 160-170 миллионов кубометров в год до 360-370 миллионов кубометров в год.