После 6 лет переговоров работники гостелерадио Израиля получат бонусы и прибавку к зарплате

Шесть лет переговоров между рабочими комитетами и руководством государственной корпорации телерадиовещания Израиля ("Кан") завершились подписанием коллективного трудового соглашения.

В рамках договора, который будет действовать до конца 2026 года, работники получат 2% прибавки к зарплате в год и около 300 шекелей в месяц на оплату питания картой "Сибус".

Кроме того, работники получат одноразовый бонус в размере 1 тысяча шекелей за год работы в корпорации, но не более 7,5 тысяч шекелей.

Также договор предусматривает надбавки за субботние смены и за пребывание в режиме готовности.

При этом руководство корпорации получает полную независимость в вопросах управления сеткой вещания, контентом, курсами повышения квалификации, ставок, административных и технических вопросах.