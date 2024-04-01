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Экономика

После 6 лет переговоров работники гостелерадио Израиля получат бонусы и прибавку к зарплате

время публикации: 01 апреля 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 11:45
После 6 лет переговоров работники гостелерадио Израиля получат бонусы и прибавку к зарплате
Nati Shohat/FLASH90

Шесть лет переговоров между рабочими комитетами и руководством государственной корпорации телерадиовещания Израиля ("Кан") завершились подписанием коллективного трудового соглашения.

В рамках договора, который будет действовать до конца 2026 года, работники получат 2% прибавки к зарплате в год и около 300 шекелей в месяц на оплату питания картой "Сибус".

Кроме того, работники получат одноразовый бонус в размере 1 тысяча шекелей за год работы в корпорации, но не более 7,5 тысяч шекелей.

Также договор предусматривает надбавки за субботние смены и за пребывание в режиме готовности.

При этом руководство корпорации получает полную независимость в вопросах управления сеткой вещания, контентом, курсами повышения квалификации, ставок, административных и технических вопросах.

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